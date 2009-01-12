Проверить 100 статей на копию в яндексе

Идея такая: есть эротический видео чат,нужно добавить в чат переводчик,допустим сидит и общается русская модель к ней в чат заходит иностранный пользователь и пишит соответственно не по-русски нажимает на кнопку отправить сообщение и к модели ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
И так есть сайт со 100 страницами
мне нужно узнать какие статьи сплагиачены другими сайтами(проверять нужно в яндексе.)
пишим цену
проверять надо ручками а не глупыми сервисами
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