Аудит безопасности внешних серверов сети, проверка на устойчивость к атакам из интернета, написание отчета. Методы проверки - ваши. Цена - тоже Ваша. После нескольких заявок приходится писать дополнение. Сервера не нужно взламывать - нужно ...
Консультация по оборудованию для Wi-Fi - Wi-Max
Консультация по оборудованию для Wi-Fi - Wi-Max сети. Наименование необходимого оборудования, примерные цены.
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