Консультация по установке пакета fann на Денвер

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Прочее
Закрытнет заявок139 просмотров

Приветствую. Нуждаюсь в помощи по установке пакета fann - http://leenissen.dk.

Возможна чистая установка с нуля Вашей версии следуя Вашим рекомендациям по icq/skype.

Его нужно как-то подключать используя Pear толи Pecl.

Пожалуйста скидывайте Ваш icq номер в личные сообщения.

Спасибо!

13 лет назад
barfer
Игорь 
35 лет
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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