Консультация по VPS серверу+установка WCP

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Прочее
Закрыт11 заявок243 просмотра

Купил хостинг с VPS сервером а работать с ним не умею.

Как создавать и работать с бд?

Как создавать почту и управлять ей?

По конфигурации прав доступа к файлам?

Установлен мс.

+ Научить устанавливать Web Control Pannel, по русски, панель управления для хостинга.

16 лет назад
MiG-Z
41 год
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

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