Консультация по VPS серверу+установка WCP

Купил хостинг с VPS сервером а работать с ним не умею.

Как создавать и работать с бд?

Как создавать почту и управлять ей?

По конфигурации прав доступа к файлам?

Установлен мс.

+ Научить устанавливать Web Control Pannel, по русски, панель управления для хостинга.