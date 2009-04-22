Требуется сделать курсовую работу в MathCad. задания в приложенном файле. Время две недели. О цене обязательно договоримся. Пишите сюда или в аську 366 958 380, на почту [email protected] или skype: ashagova
Консультация по VPS серверу+установка WCP
Купил хостинг с VPS сервером а работать с ним не умею.
Как создавать и работать с бд?
Как создавать почту и управлять ей?
По конфигурации прав доступа к файлам?
Установлен мс.
+ Научить устанавливать Web Control Pannel, по русски, панель управления для хостинга.
Заявки фрилансеров
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