Mathcad

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Закрыт5 заявок283 просмотра

Требуется сделать курсовую работу в MathCad. задания в приложенном файле. Время две недели. О цене обязательно договоримся. Пишите сюда или в аську 366 958 380, на почту [email protected] или skype: ashagova

16 лет назад
shania
Анна 
39 лет
17 лет в сервисе
Была
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров