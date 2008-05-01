Поддержка нескольких сайтов компании. Добавление новых сервисов, информации, seo оптимизация. Оплата или еженедельно/ежемесячно или по обьему выполненных работ. Знание cms joomla. Удалёнка.
Модерация мини соц сети
Нужен администратор/модератор для развития клуба трейдеров журнала fortrader.ru http://club.fortrader.ru Наполнять интересной информацией из журнала.
Основные обязанности следить за работоспособностью клуба, создавать различные блоги по просьбе в icq для авторов журнала, постить анонсы журнала и пр. На данном этапе нужно загрузить все анонсы журнала в блог, создать блоги для авторов журнала, создать пользователей.
Желательно что бы у вас было желание развивать клуб, предлагать, что то на ваш взгляд интересное и нужное, следить за активностью пользователей и т.д.
Оплату возможно разовую в месяц по фиксированной сумме, либо проценты от рекламы на http://club.fortrader.ru
Просьба делать конкретные предложения.
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