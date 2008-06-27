Есть 100-150 дисков CD-R. Поверхность - printable. (для струйной печати). Нужно напечатать изображение на дисках. Макет есть в кореле и в Епсон Принт СД. Нужна цена за 100 и 150 дисков. Спасибо. Жду. Хотелось бы ...
Требуется комментирование блогов
Есть тематика, популярная в последнее время.
Необходимо искать последние упоминания о ней в блогах (с помощью поиска по блогам Яндекса - http://blogs.yandex.ru) и оставлять комментарий. Этот поиск работает так: вводится запрос (по тематике, запрос всего один), в выдаче выдаются последние упоминания в блогах этого запроса. Т.е. нужно просто каждые 2-4 часа запускать этот поиск, вводить запрос, выбирать по хронологии новые блоги - и оставлять в них комментарий.
Комментарий однотипный, возможны небольшие вариации - если хотите.
Итого на 3-4 дня работы. Возможно, потом еще на 3-4 дня, по ходу станет ясно.
Ежедневный отчет о размещенных комментариях, список (xls-файл мне на почту).
Оплата или ежедневно, или в конце работы.
Начинать нужно - чем скорее, тем лучше.
Пишите цену, которую хотите за каждый комментарий.
Ну и вообще напишите, почему вы лучше всех с этим справитесь. Также сразу предупреждаю - конфиденциальность, в портфолио нельзя, это часть серьезного маркетингового проекта.
Выбранный исполнитель
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