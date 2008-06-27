Требуется комментирование блогов

  1. Биржа фриланса
  2. Прочее
Завершен9 заявок350 просмотров

Есть тематика, популярная в последнее время.

Необходимо искать последние упоминания о ней в блогах (с помощью поиска по блогам Яндекса - http://blogs.yandex.ru) и оставлять комментарий. Этот поиск работает так: вводится запрос (по тематике, запрос всего один), в выдаче выдаются последние упоминания в блогах этого запроса. Т.е. нужно просто каждые 2-4 часа запускать этот поиск, вводить запрос, выбирать по хронологии новые блоги - и оставлять в них комментарий.

Комментарий однотипный, возможны небольшие вариации - если хотите.

Итого на 3-4 дня работы. Возможно, потом еще на 3-4 дня, по ходу станет ясно.

Ежедневный отчет о размещенных комментариях, список (xls-файл мне на почту).

Оплата или ежедневно, или в конце работы.

Начинать нужно - чем скорее, тем лучше.

Пишите цену, которую хотите за каждый комментарий.

Ну и вообще напишите, почему вы лучше всех с этим справитесь. Также сразу предупреждаю - конфиденциальность, в портфолио нельзя, это часть серьезного маркетингового проекта.

17 лет назад
masterd1
42 года
17 лет в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

ViralKings
Сергей 
34 года
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
17 лет назад
$100
Справился, все вОвремя сделал. На таких условиях готов сотрудничать и дальше =)
Работа выполнена, заказчик не создавал лишних проблем в процессе. Будем сотрудничать дальше)

Заявки фрилансеров

ViralKings
Сергей 
34 года
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
17 лет назад

  • Похожие заказы

  • Напечатать диски

    Есть 100-150 дисков CD-R. Поверхность - printable. (для струйной печати). Нужно напечатать изображение на дисках. Макет есть в кореле и в Епсон Принт СД. Нужна цена за 100 и 150 дисков. Спасибо. Жду. Хотелось бы ...

    Прочее5 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Регистрация сайта на досках

    Интересует ручная регистрация сайта на украинских рейтинговых "живых" досках объявлений и каталогах. Интересует стоимость и сроки реализации

    Прочее5 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Организация SMS-рассылки

    Добрый день Интерисует Организация SMS-рассылки по существующей базе клиентов. Цель sms-рассылки: Максимально быстро оповестить пользователей об изменениях котировок на рынке Forex Время для рассылки одного сеанса ...

    Прочее9 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Сбор информации по форумам

    Есть товар, есть упоминания о нем в инет-прессе и на форумах. нужно инициировать общение на тематических и общетематических форумах. в форумах должны быть "представлены": потребитель (да я купил норм штука), потенциальный (как ...

    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Нужна идея

    Куплю идею уникального проекта. Сайт должен быть саморазвивающимся и самообновляющимся. Не требующий больших финансовых затрат в открытие проекта.

    Прочее7 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Профессиональный бизнес план

    Здравствуйте. Необходимо составить бизнес план на высоком уровне для большой компании. Прошу назвать факторы влияющие на цену и приблизительные сроки, и саму цену. Какие данные необходимы с моей стороны? Прошу обращаться ...

    Прочее5 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Напонение раздела сайта контентом

    $50

    Нужно наполнить раздел http://model-club.ru/creatives.htm ,то есть найти заинтересованные группы пользователей по типам работ.... Ваша цена и возможности...

    Прочее8 заявок
    Закрыт
    17 лет назад