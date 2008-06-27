Требуется комментирование блогов

Есть тематика, популярная в последнее время.

Необходимо искать последние упоминания о ней в блогах (с помощью поиска по блогам Яндекса - http://blogs.yandex.ru) и оставлять комментарий. Этот поиск работает так: вводится запрос (по тематике, запрос всего один), в выдаче выдаются последние упоминания в блогах этого запроса. Т.е. нужно просто каждые 2-4 часа запускать этот поиск, вводить запрос, выбирать по хронологии новые блоги - и оставлять в них комментарий.

Комментарий однотипный, возможны небольшие вариации - если хотите.

Итого на 3-4 дня работы. Возможно, потом еще на 3-4 дня, по ходу станет ясно.

Ежедневный отчет о размещенных комментариях, список (xls-файл мне на почту).

Оплата или ежедневно, или в конце работы.

Начинать нужно - чем скорее, тем лучше.

Пишите цену, которую хотите за каждый комментарий.

Ну и вообще напишите, почему вы лучше всех с этим справитесь. Также сразу предупреждаю - конфиденциальность, в портфолио нельзя, это часть серьезного маркетингового проекта.