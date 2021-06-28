Набивка отзывов компании в Гугл бизнес

  1. Биржа фриланса
  2. Продающие тексты
Закрыт29 заявок648 просмотров

Необходимо добавить 30 положительных отзывов на профиль кофейни:

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4 года назад
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Алексей 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Глеб
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
Семен
 
22 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Анастасия
 
24 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Алексей
 
27 лет
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Валерия
 
21 год
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Валентина
 
20 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Вячеслав
 
24 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Любовь
 
27 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Мария
 
21 год
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Анастасия
 
29 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Дарья
 
23 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Владимир
 
23 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Анастасия
 
21 год
4 года в сервисе
Была
7 месяцев назад
4 года назад
Павел
 
21 год
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Владислав
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Николай
 
21 год
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Татьяна
 
22 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Виталий
 
24 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Анита
 
20 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Эмин
 
23 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Ольга
 
32 года
7 лет в сервисе
Была
2 года назад
3 отзыва
4 года назад
Анастасия
 
25 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Алина
 
29 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Богдан
 
27 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Иван
 
21 год
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Диана
 
23 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Елена
 
22 года
5 лет в сервисе
Была
год назад
1 отзыв
4 года назад
Владимир
 
38 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Погорелов
 
37 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад

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