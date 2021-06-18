Придумать продающий текст

  1. Биржа фриланса
  2. Продающие тексты
Закрыт19 заявок443 просмотра

Нужно придумать хороший продающий текст для email письма, пару абзацов

4 года назад
analarina
28 лет
6 лет в сервисе
Была
год назад

Заявки фрилансеров

Анна
 
22 года
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Дарья
 
21 год
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Любовь
 
27 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Софья
 
23 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Елизавета
 
22 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Яна
 
20 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Виктория
 
31 год
6 лет в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Андрей
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Алена
 
43 года
4 года в сервисе
Была
год назад
4 года назад
Артем
 
37 лет
5 лет в сервисе
Был
19 дней назад
4 отзыва
4 года назад
Юлия
 
33 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Дарья
 
25 лет
4 года в сервисе
Была
2 года назад
14 отзывов
4 года назад
Александр
 
30 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Иван
 
21 год
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Олег
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Зульфия
 
41 год
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Ольга
 
50 лет
13 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
9 отзывов
4 года назад
Олена
 
43 года
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Наталья
 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
4 дня назад
105 отзывов
4 года назад