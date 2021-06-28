Добрый день! Необходим текст предназначенный для рассылки потенциальным клиентам. Основной акцент строится на том, что: Компания - завод производитель. Товар - термоэтикетка. Производим популярный ...
Текст о производителе кормов для животных
Все нюансы согласовали.
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