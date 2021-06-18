Краткий, продающий текст

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Завершен2 заявки449 просмотров

Добрый день!

Необходим текст предназначенный для рассылки потенциальным клиентам.

Основной акцент строится на том, что:

Компания - завод производитель. Товар - термоэтикетка.

Производим популярный для OZONа размер этикетки - 75*120.

Продаем смежную продукцию: риббоны, стрейч, биркодержатели, этикет-пистолеты.

Сайт компании - https://www.ligamarket.ru

4 года назад
guest_16151074312602
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

MasterSloga
Ольга 
39 лет
5 лет в сервисе
Была
17 часов назад
4 года назад
$3
4 дня
Ольга, благодарю за помощь!
Отличный заказчик, рекомендую.

Заявки фрилансеров

Наталья
 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
4 дня назад
105 отзывов
4 года назад
MasterSloga
Ольга 
39 лет
5 лет в сервисе
Была
17 часов назад
4 года назад