Составить тексты для сайта investtt.ru (Инвестиции)

Необходимо составить полностью весь текст для сайта investtt.ru Прием инвестиций (главная страница, о нас, контакты, вопросы-ответы и в личном кабинете). Вместе с текстом желательно проработать структуру сайта.

Сайт принимает (от физ. и юр. лиц) средства под проценты 3% в месяц по договору займа (официально прозрачно договор и платеж в рублях на расчетный счет).

Т.е. это займ без рисков, при займах от 5 млн. руб. возможен залог недвижимое имущество.

Деньги инвестируются в покупку недвижимого имущества в торгах по банкротству и арестованного имущество с дисконтом 25-60% ниже рыночной стоимости.

Как вариант можно выложить на сайт 5-6 сделок купли-продажи (в pdf файле в начале будет договор покупки, затем сразу договор продажи, все сделки почти со 100% прибылью, цикл сделок в среднем 6 месяцев).

Опишите как видите сайт, что планируете написать?