Нужно написать качественный SEO-текст, согласно ТЗ. ТЗ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1y0E5rgT6mzqlyJZBPB4UR1nLMRlPpitnx3tkLfxshjU/edit#gid=1820206312 (в тз две вкладки) Базовую информацию можно взять с этой страницы - https://domyassignments.com/our-services.html Требования: Уникальность: 100% text.ru, Copyscape.Тайтл и дескрипшен обязательны.Объем: 1200 слов.Лучше писать короткими ...
Составить тексты для сайта investtt.ru (Инвестиции)
Необходимо составить полностью весь текст для сайта investtt.ru Прием инвестиций (главная страница, о нас, контакты, вопросы-ответы и в личном кабинете). Вместе с текстом желательно проработать структуру сайта.
Сайт принимает (от физ. и юр. лиц) средства под проценты 3% в месяц по договору займа (официально прозрачно договор и платеж в рублях на расчетный счет).
Т.е. это займ без рисков, при займах от 5 млн. руб. возможен залог недвижимое имущество.
Деньги инвестируются в покупку недвижимого имущества в торгах по банкротству и арестованного имущество с дисконтом 25-60% ниже рыночной стоимости.
Как вариант можно выложить на сайт 5-6 сделок купли-продажи (в pdf файле в начале будет договор покупки, затем сразу договор продажи, все сделки почти со 100% прибылью, цикл сделок в среднем 6 месяцев).
Опишите как видите сайт, что планируете написать?
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