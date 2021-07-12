Продающий текст объявления о продаже недвижимости (участка) для таргета в Фейсбук и Инстаграм и для размещения на площадках
High-quality SEO-text
Нужно написать качественный SEO-текст, согласно ТЗ.
ТЗ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1y0E5rgT6mzqlyJZBPB4UR1nLMRlPpitnx3tkLfxshjU/edit#gid=1820206312 (в тз две вкладки)
Базовую информацию можно взять с этой страницы - https://domyassignments.com/our-services.html
Требования:
- Уникальность: 100% text.ru, Copyscape.
- Тайтл и дескрипшен обязательны.
- Объем: 1200 слов.
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