High-quality SEO-text

$14
  1. Биржа фриланса
  2. Продающие тексты
Завершен5 заявок469 просмотров

Нужно написать качественный SEO-текст, согласно ТЗ.

ТЗ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1y0E5rgT6mzqlyJZBPB4UR1nLMRlPpitnx3tkLfxshjU/edit#gid=1820206312 (в тз две вкладки)

Базовую информацию можно взять с этой страницы - https://domyassignments.com/our-services.html

Требования:

  • Уникальность: 100% text.ru, Copyscape.
  • Тайтл и дескрипшен обязательны.
  • Объем: 1200 слов.
Лучше писать короткими предложениями, без нагромождений. Также проверьте по http://www.hemingwayapp.com/ и поправьте по рекомендациям.
4 года назад
alenaworkmailbox
Алёна Конт 
33 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

alina_sobol
Алина 
25 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
$14
3 дня
Escrow
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

alina_sobol
Алина 
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