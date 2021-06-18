Требуется написать пресс-релиз для магазина вологодских продуктов. План будет предоставлен. Необходим опыт в написании текстов для сферы продуктов питания и наличие портфолио.
Составит и оформить коммерческое предложение
Составит и оформить коммерческое предложение.
СПА оборудование.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Продающие тексты9 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется составить тексты для сайта investtt.ru, который принимает инвестиции от физических и юридических лиц под 3% в месяц. Необходимо разработать контент для главной страницы, разделов 'О нас', 'Контакты', 'Вопросы-ответы' и личного кабинета, а также продумать структуру сайта. Информация должна включать детали о займах, условиях инвестирования и примеры успешных сделок.Продающие тексты6 заявокЗакрыт4 года назад
- $14
Требуется написать качественный SEO-текст объемом 1200 слов с уникальностью 100%. Обязательны тайтл и дескрипшен. Информация должна быть основана на предоставленном ТЗ и ссылке на базу. Рекомендуется использовать короткие предложения и проверить текст на readability.Продающие тексты1 исполнительЗавершен4 года назад
Необходимо разработать продающий текст объявления о продаже участка недвижимости. Текст должен быть адаптирован для таргета в Фейсбук и Инстаграм, а также для размещения на различных площадках. Уделите внимание ключевым преимуществам и особенностям участка, чтобы привлечь внимание потенциальных покупателей.Продающие тексты13 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо разработать продающий текст для email письма, который будет состоять из нескольких абзацев. Текст должен быть убедительным и привлекающим внимание, чтобы эффективно донести до клиентов ключевые преимущества продукта или услуги.Продающие тексты19 заявокЗакрыт4 года назад
Необходим продающий текст для рассылки потенциальным клиентам о термоэтикетках, производимых заводом. Основной акцент на размере 75*120, популярном для OZON. Упомянуть смежные товары: риббоны, стрейч, биркодержатели и этикет-пистолеты.Продающие тексты1 исполнительЗавершен4 года назад
Требуется разработать 30 коротких фраз (до 70 символов) и 3 небольших письма на английском. Письма должны быть простыми, привлекательными и легкими для чтения. Примеры будут предоставлены для ориентира.Продающие тексты9 заявокЗакрыт4 года назад
- $498
Требуется разработать SEO-оптимизированные описания и заголовки для 900 товаров в интернет-магазине, специализирующемся на строительных материалах. Основная задача - создать продающие тексты, которые привлекут внимание клиентов и улучшат видимость в поисковых системах.Продающие тексты32 заявкиЗакрыт4 года назад
Ищется копирайтер с опытом написания продающих текстов для лендингов. Задача заключается в создании компактных и привлекательных текстов, которые подчеркивают основные выгоды обучающей программы для клиента.Продающие тексты15 заявокЗакрыт4 года назад