Описание товара для маркетплейс

Продающие текстыЗакрыт34 заявки136 просмотров
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Нужно написать продающее описание для фотопринтера в формате маркетплейс.

У меня есть наброски с других товаров ,нужно их красиво укомплектовать и перефразировать

месяц назад
guest_1700158594200
месяц в сервисе
Был
месяц назад