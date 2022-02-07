Переписать текст объявления на авито, сделать его более продающим.

2. Структурировать, удалить лишнее.

3. Буду рад любым дополнениям в плане улучшения объявлений.

4. Посмотрите объявления, если не сталкивались ранее с подобным, укажите об этом в сообщении.

5. Тут бываю не часто, можно писать на aвито с пометкой, что вы отсюда.

Ссылку на объявление прикрепил.

https://www.avito.ru/podolsk/gotoviy_biznes/gotovyy_biznes_s_passivnym_dohodom_na_vode_2308937510