Написать продающий текст

Есть продукт (трикотажное изделие) Необходимо Красиво презентовать и наглядно продемонстрировать наш товар. Материалы (фото, текст) в наличии.
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Продающие тексты на немецком для Инстаграм магазина
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