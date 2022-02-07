Написать продающий текст

1. Переписать текст объявления на авито, сделать его более продающим. 2. Структурировать, удалить лишнее. 3. Буду рад любым дополнениям в плане улучшения объявлений. 4. Посмотрите объявления, если не сталкивались ранее с подобным, укажите об этом в сообщении. 5. ...