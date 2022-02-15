Подготовить типовое продуктовое КП, презентацию

Продающие текстыЗавершен7 заявок676 просмотров
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Есть продукт (трикотажное изделие)

Необходимо Красиво презентовать и наглядно продемонстрировать наш товар. Материалы (фото, текст) в наличии. 

2 года назад
kirrus
Кирилл 
53 годаЛатвия
8 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
_An_na_
19 летРоссия
2 года в сервисе
Была
год назад
2 года назад
$26
1 день
Отзыв недоступен.
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