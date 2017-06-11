Разработать контент для инвестиционной брошюры на 8 полос

Инвестиции привлекаем - в BarterCoin, будет вручаться лично инвесторам.

примерный план

1 страница (внешняя обложка): предмет пердложения

2 страница (внутренняя обложка): суть предлодения

3-4 страница: Что это и для чего нужно.

5 страница: как это будет развиваться

6 страница: условия долевого участия

7 страница (внутренняя обложка): контакты

8 страница (внешняя обложка): финал

оплата ЯД-Киви