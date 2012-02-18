Перерисовать здание

Здравствуйте. Необходимо внимательно и аккуратно доработать 11 файлов в AutoCAD. Добавить, изменить и выровнять названия объектов в соответствии с приложенным jpeg файлом. Оплата вм, по факту. Ваша цена и сроки.
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Нарисовать здание в цифре в цвете по образцу, только другой конфигурации. Во вложенных на плане конфигурация здания №2, здание надо пятиугольное, вид чуть сверзу. Пристроек и столба, как на фото, не надо, только стекло и белый контур.
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