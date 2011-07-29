Проектирование корпуса платежного терминала

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Промышленный дизайн
Закрыт3 заявки184 просмотра

Здравствуйте уважаемые фрилансеры!

Наша компания нуждается в производстве макета платежного терминала. Мы работаем в сфере автоматизированных платежей и торговли, как и многие участники рынка, сталкиваемся с воровством аппаратов. Это ведет к большим бизнес потерям. Мы хотим разработать собственный анти-вандальный корпус.

Макет корпуса будет отправлен на металлозавод для дальнейшего производства. Цикл проектирования следующий:

1. Выбранный кандидат проектирует макет на основе наших комментариев, живых примеров и консультации с техником компании.

2. Созданный макет высылается инженерам на заводе, они дают свой отклик.

3. Небольшая совместная корректировка макета между нашим исполнителем и инженерами завода.

Вот и все задачи.

Что требуется от кандидата:

1. Опыт работы с металлоконструкциями

2. Опыт проектирования металлических изделий

3. Ответственный подход к задаче

Платежные терминалы это простая конструкция, по сути металлическая коробка с дверью. Цели которые мы ставим перед собой, это сделать терминал анти-вандальным и тяжелым, чтобы его было сложно своровать или взломать.

Видение реализации:

Реализацию планируем путем установки в корпус сейфа, в котором будут расположены диспенсер, купюрприемник и принтер чеков. Сам корпус должен иметь отверстия для крепления сейфа. К объявлению прикреплены фотографии терминалов, простой рисунок сейфа.

Задача достаточно простая, мы обязуемся помочь исполнителю технической информацией. Ждем ваших предложений.

14 лет назад
infotrans
Андрей 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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