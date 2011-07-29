Ищутся люди способные рисовать в стиле ретрофутурищма, стимпанка. Работа связана с разработкой новых предметов/вещей для виртуального игрового мира. Только профи или фанатам такого рода вещей.
Проектирование корпуса платежного терминала
Здравствуйте уважаемые фрилансеры!
Наша компания нуждается в производстве макета платежного терминала. Мы работаем в сфере автоматизированных платежей и торговли, как и многие участники рынка, сталкиваемся с воровством аппаратов. Это ведет к большим бизнес потерям. Мы хотим разработать собственный анти-вандальный корпус.
Макет корпуса будет отправлен на металлозавод для дальнейшего производства. Цикл проектирования следующий:
1. Выбранный кандидат проектирует макет на основе наших комментариев, живых примеров и консультации с техником компании.
2. Созданный макет высылается инженерам на заводе, они дают свой отклик.
3. Небольшая совместная корректировка макета между нашим исполнителем и инженерами завода.
Вот и все задачи.
Что требуется от кандидата:
1. Опыт работы с металлоконструкциями
2. Опыт проектирования металлических изделий
3. Ответственный подход к задаче
Платежные терминалы это простая конструкция, по сути металлическая коробка с дверью. Цели которые мы ставим перед собой, это сделать терминал анти-вандальным и тяжелым, чтобы его было сложно своровать или взломать.
Видение реализации:
Реализацию планируем путем установки в корпус сейфа, в котором будут расположены диспенсер, купюрприемник и принтер чеков. Сам корпус должен иметь отверстия для крепления сейфа. К объявлению прикреплены фотографии терминалов, простой рисунок сейфа.
Задача достаточно простая, мы обязуемся помочь исполнителю технической информацией. Ждем ваших предложений.
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