Имееется небольшой частный дом. Хочется сделать дизайнерское решение для всех комнат. Каждая комната в определенном стиле.Бех лишних наворотов (бюджетный вариант) Требуется оформить в 3д каждую комнату. План дома во вложении. Предлагайте ...
Разработка моделей кухонных моек
Необходимо разработать модели кухонных моек. Материал - искусственный камень. Всего 10 моделей. Пример продукции - www.schock.de Прошу выкладывать ссылки на портфолио с подобными работами.
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