Разработка моделей кухонных моек

  1. Биржа фриланса
  2. Промышленный дизайн
Закрыт7 заявок138 просмотров

Необходимо разработать модели кухонных моек. Материал - искусственный камень. Всего 10 моделей. Пример продукции - www.schock.de Прошу выкладывать ссылки на портфолио с подобными работами.

14 лет назад
megakolyan
Николай 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Сделать дизайн интерьера частного дома

    Имееется небольшой частный дом. Хочется сделать дизайнерское решение для всех комнат. Каждая комната в определенном стиле.Бех лишних наворотов (бюджетный вариант) Требуется оформить в 3д каждую комнату. План дома во вложении. Предлагайте ...

    Промышленный дизайн25 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Модель в SolidWorks

    Есть чертеж инструмента в AutoCad (приложен к проекту). Что нужно: 1) Перенести чертеж в SolidWorks с небольшими изменениями формы, который я предоставлю. 2) Создать трехмерную модель 3) Создать модуль ...

    AutoCADSolidWorks
    Промышленный дизайн4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Изготовление конструкторской документации мебели

    Изготовление конструкторской документации мебели на заказ. Мы предоставляем замеры, документацию и фотографии помещения. При поддержке нашего конструктора необходимо создать: 1) Рабочие чертежи; 2) Деталировка; 3) Карты раскроя материалов; 4) Комлектующая ...

    AutoCAD
    Промышленный дизайн7 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Авторская мебель. Кухни.

    Мы заинтересованы в сотрудничестве с талантливыми дизайнерами. Интересует разработка авторской кухонной мебели с использованием актуальных материалов и фурнитуры.

    Промышленный дизайн23 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дизайн выставочных стендов

    Кампания, занимающаяся строительством выставочных стендов, заинтересована в сотрудничестве с дизайнером-фрилансером. Задачи: соответственно дизайн выставочных стендов по техническому заданиям (порой весьма расплывчатым). Оплата: в случае заключения договора под созданный вами дизайн оплата 300-500 USD либо ...

    Промышленный дизайн10 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужен техдизайн

    Добрый день! Нужно добавить несколько элементов, обработанных техдизайном, на картинку дома (jpeg). Сам дом в приложении. Нужно добавить несколько элементов и предоставить PSD файл в слоях, который далее будет анимирован во флеше. Прошу писать только ...

    Промышленный дизайн4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Обработка фотографий и создание изображений

    Для сайта MDL78.ru необходимо создать поясняющие изображения для раздела "Металлические двери" Текст уже написан. Общее количество картинок представлено в прикрепленном файле. Все изображения должны быть уникальными. Часть изображений есть в бумажном виде, часть ...

    Промышленный дизайн1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужен проект стальных ворот с электроприводом

    $300

    Нужен проект стальных ворот с электроприводом в тир в автокаде!Есть фрагмент чертежа тира в автокаде двери- ширина 2400 высота 2100 проем 4800-ширина, 3300 высота, тип привода самый тихий, блокировка в ...

    AutoCAD
    Промышленный дизайн3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад