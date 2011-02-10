Обработка фотографий и создание изображений

Для сайта MDL78.ru необходимо создать поясняющие изображения для раздела "Металлические двери"

Текст уже написан. Общее количество картинок представлено в прикрепленном файле. Все изображения должны быть уникальными.

Часть изображений есть в бумажном виде, часть изображений сфотографировано, требуются поясняющие надписи и обработка этих фотографий. Часть изображений - это копия предыдущего, с некоторыми изменениями.

если качество работы и цена вопроса устроит - продолжим сотрудничество (в частности требуется заполнить информацией весь сайт)