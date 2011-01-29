Нужен проект стальных ворот с электроприводом

$300
Промышленный дизайнЗакрыт3 заявки150 просмотров
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Нужен проект стальных ворот с электроприводом в тир в автокаде!Есть фрагмент чертежа тира в автокаде

двери- ширина 2400 высота 2100

проем 4800-ширина, 3300 высота, тип привода самый тихий, блокировка в крайних точках не нужна,

на случай отключения электричества тоже нет.

Тел: 89258315421

Почта: [email protected]

13 лет назад
hskjdf
41 годРоссия
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
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