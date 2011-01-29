Есть исходные 3D-файлы типовых, промышленных зданий (склады). Требуется создать презентацию (набор графических файлов) девелоперского проекта. Объем и формат проекта - мастер-план развития территории, стиль оформления SketchUp+Photoshopb или Piranezi. Ожидаю от исполнителя уверенное использование Piranezi, SketchUp, 3D и Photoshop. Количество ...
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Нужен проект стальных ворот с электроприводом в тир в автокаде!Есть фрагмент чертежа тира в автокаде
двери- ширина 2400 высота 2100
проем 4800-ширина, 3300 высота, тип привода самый тихий, блокировка в крайних точках не нужна,
на случай отключения электричества тоже нет.
Тел: 89258315421
Почта: [email protected]
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