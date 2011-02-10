Нужен техдизайн

Добрый день! Нужно добавить несколько элементов, обработанных техдизайном, на картинку дома (jpeg). Сам дом в приложении. Нужно добавить несколько элементов и предоставить PSD файл в слоях, который далее будет анимирован во флеше. Прошу писать только если вы умеете делать техдизайн и у вас есть портфолио. Более подробно с кандидатами.