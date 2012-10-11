Специалист по AutoCad

  1. Биржа фриланса
  2. Промышленный дизайн
Закрыт4 заявки200 просмотров

У нас есть разработанные изделия(мебель) в формате 3D Max. Нам нужно, что бы их переводили в Cad , разбивали на узлы и для каждой детали формировали отдельный чертеж с присадкой, фрезерованием, фурнитурой и пр.

Изделий много, поэтому настроены на долгосрочное сотрудничество.

Оплата:

Простое изделие (как на примере) 500 руб. за шт.

Сложное изделие (кровать,шкаф) 1000руб. за шт.

пример задания и его реализации смотрите во вложении: файл в формате макс – это задание, в pdf пример его реализации

P.S. Прошу писать в личку.

3ds MaxAutoCAD
13 лет назад
intacto_val
Валерий 
49 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

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