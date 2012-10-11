Необходимо по данной картинке вывести в ПДФ эскиз (А4) в 3х проекциях.Высота 83 см, длина 6 м. Радиус закруглений и узоров произвольный "на глаз" . Материал: полоса 15мм х 4 мм, квадратный профиль ...
Специалист по AutoCad
У нас есть разработанные изделия(мебель) в формате 3D Max. Нам нужно, что бы их переводили в Cad , разбивали на узлы и для каждой детали формировали отдельный чертеж с присадкой, фрезерованием, фурнитурой и пр.
Изделий много, поэтому настроены на долгосрочное сотрудничество.
Оплата:
Простое изделие (как на примере) 500 руб. за шт.
Сложное изделие (кровать,шкаф) 1000руб. за шт.
пример задания и его реализации смотрите во вложении: файл в формате макс – это задание, в pdf пример его реализации
P.S. Прошу писать в личку.
Заявки фрилансеров
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