Специалист по AutoCad

У нас есть разработанные изделия(мебель) в формате 3D Max. Нам нужно, что бы их переводили в Cad , разбивали на узлы и для каждой детали формировали отдельный чертеж с присадкой, фрезерованием, фурнитурой и пр.

Изделий много, поэтому настроены на долгосрочное сотрудничество.

Оплата:

Простое изделие (как на примере) 500 руб. за шт.

Сложное изделие (кровать,шкаф) 1000руб. за шт.

пример задания и его реализации смотрите во вложении: файл в формате макс – это задание, в pdf пример его реализации

P.S. Прошу писать в личку.