Доработать сцену 2d на Unity3d

$30
Разработка игрЗавершен1 заявка158 просмотров
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Что имеется: 

- сцена с 5 главными героями 

и 3 противника 

- атака (бросок топора) без 

нанесения урона по клику мыши 

Что требуется сделать: 

1) При старте сцены возможность выбора персонажа (одного из 5) для атаки 

2) Добавить хп и урон 

3) Выбор навыка Skill1 или Skill2 

4) Skill1 атака по 1 противнику 

5) Skill2 атака по всем 

6) Выбор противника (кого атаковать). 

7) После того, как все выбрано кнопка Attack становится доступной. 

8) У остальных героев атака такая же бросками (траектория должна соблюдаться) 

*- выбор героя, противника и навыка должен быть отмечен на сцене (красной точкой например)

Unity
5 лет назад
makc0993
30 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
iluhin
40 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
5 лет назад
$10
1 день
Очень доволен результатом. Все сделано аккуратно, оперативно и в точности как заказывал.
Всё супер! Приятно было работать :)
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