Доработать сцену 2d на Unity3d

Что имеется:

- сцена с 5 главными героями

и 3 противника

- атака (бросок топора) без

нанесения урона по клику мыши

Что требуется сделать:

1) При старте сцены возможность выбора персонажа (одного из 5) для атаки

2) Добавить хп и урон

3) Выбор навыка Skill1 или Skill2

4) Skill1 атака по 1 противнику

5) Skill2 атака по всем

6) Выбор противника (кого атаковать).

7) После того, как все выбрано кнопка Attack становится доступной.

8) У остальных героев атака такая же бросками (траектория должна соблюдаться)

*- выбор героя, противника и навыка должен быть отмечен на сцене (красной точкой например)