Создание стороннего ПО для популярной компьютерной moba

Создание сторонего ПО для игр. Оплата за создание + процент от продаж по договорённости
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Многие профессиональные игры идут с задержкой по времени в 2 минуты или 5. Необходимо создать программу которая могла бы без задержки давать информацию по счету и графикам в игре
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