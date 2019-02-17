Создание мобильной игры

Требуется создание, под ключ, мобильной игры под все мобильные OC

Техническое задание по разработки игры будет очень близко к игре Egg.inc Auxbrain Inc

Примерно требуется такая же игра, только с нашим дизайном и стилистикой компании. Мы производим яйца. Это огромный завод. Названия и все нюансы только с исполнителем.

Интересуют ориентировочные сроки и стоимость. Мы прямой заказчик, в разработки подобных игр опыта нет, поэтому возможно что вопросов, будет больше чем ответов. У нас стоит задача, готовы выделить щедрый бюджет!