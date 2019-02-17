Создание стороннего ПО для игр

Разработка игрЗакрыт5 заявок159 просмотров
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Создание сторонего ПО для игр. Оплата за создание + процент от продаж по договорённости

5 лет назад
JasonBorn
25 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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