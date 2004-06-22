Требуется разработать скрипт для игры Ganja Wars. Необходимо создать функционал и игровые механики, соответствующие стилю и требованиям проекта. Ожидается качественное исполнение и внимание к деталям.
Flash games!
Надо сделать флэш игру!
Выбранный исполнитель
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