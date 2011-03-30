Flash программист для создания приложений Facebook

Здравствуйте.

Требуется Flash программист, знакомый со всеми основными языками FLASH программирования и способный к созданию как несложных, так и достаточно непростых приложений для соц.сети Facebook. Возможно - долгосрочное сотрудничество(1-2 года). Цену своей работы представляйте сами.

Требования:

1)Достаточное владение языками программирования(As3 и все что с ним связано).

2)Вменяемость, грамотность в подходе, выборе решения, умение работать в коллективе, адекватность и еще вагон личных качеств.

3)Знание Facebool API на достаточно-высоком уровне.

4)Достаточное портфолио, готовность доказывать уровень своих умений. Огромным плюсом будет желание и возможность пройти какой-либо тест. Портфолио на уровне "Я делал, но приложения все сгорели/продались/пропали/переделались" оценено будет крайне низко.

5)Терпение, так как возможны задержки даты начала работы.

В качестве первоначальной задачи можно ввести приложение - http://www.facebook.com/BirthdayCal , вот нечто подобное нужно будет создать, а вернее - сам движок приложения, редактор, интерфейс, а графикой будет заниматься другой человек, но если вы можете и это - ваши шансы еще более реальные.