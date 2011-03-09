Руководитель отдела игровой разработки

$5000
Разработка игрЗакрытнет заявок86 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Многопрофильная IT-компания BDirect Media Group примет на постоянную работу Руководителя отдела игровой разработки на полный рабочий день.

Суть работы: осуществление полноценного процесса организации и администрирования отдела игровой разработки.

Требования:

• опыт руководства командой не менее 30 человек,

• наличие не менее 2-х законченных игровых проектов (как плюс, один из них - онлайн),

• опыт работы в должности Project manager или Project manager assistant не менее 4-х лет,

• знание рынка компьютерных игр и особенностей игровых онлайн-проектов,

• навык работы с договорами, элементарная юридическая грамотность,

• английский язык – не ниже intermediate (разговорный, письменный)

Обязанности:

• планирование, постановка и контроль своевременного выполнения задач,

• создание и поддержание в актуальном состоянии планов-графиков; управление приоритетами,

• взаимодействие с российскими и зарубежными партнерами (в том числе компаниями-локализаторами – Корея, Китай, Европа),

• работа с персоналом, повышение уровня компетентности и эффективности,

• подготовка отчётов для руководства,

• бюджетирование

Условия:

• работа в офисе (недалеко от М. Тимирязевская, Рижская, Марьина Роща),

• высокий фиксированный оклад – обсуждается с каждым кандидатом индивидуально,

• интересные, амбициозные задачи, коллектив опытных профессионалов.

Связь по [email protected] или по телефону (495) 502-99-60, доб. 158, Маркович Евгения

13 лет назад
sovulo
58 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
  • Похожие заказы

  • Программисты flash

    $2500

    Нужен программист или команда разработчиков, для программирования, создания приложений "под ключ." Для долгосрочного продуктивного сотрудничества. Возможно на постоянную попроектную или окладную систему. От специалиста отличное знание as2 и as3 умение рисовать, анимировать. ТЗ, вопросы, условия сотрудничества обговариваются ...

    Разработка игр7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Игровой проект

    Требуется Флэш (Флекс) - программист для доработки игры. Принцип "ферма". Основные требования: - Знание Флэш - Знание АС - Понимание связки Флэш - ПХП - Дальнейшая поддержка проекта Важны качество, сроки исполнения и опыт работы ...

    Разработка игр5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется Flash-программист.

    В научно-производственную фирму "Амалтея" требуется Flash-программист. (www.test-psy.ru) Работа по контракту. Оплата сдельная. Существует программная оболочка, в которую встраивается flash-модуль (игра), оболочка передает данные в модуль - там происходят игровые действия. Требования: Action script навык работы с Socket'ами Необходимы встречи в офисе. Сроки ...

    Разработка игрнет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Программист в онлайн игру.

    $1000

    Требуеться хороший программист что бы дописать не много скрипт. осталось не много. обязательно уметь работать с кодами. отличное знание пхп. оставляйте контакты.

    Разработка игр1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • PHP- программист на постоянную удаленную работу

    $1000

    Требования: • отличное знание PHP5, HTML • базовое понимание клиент/сервер взаимодействий web-приложений; • знание принципов ООП Плюсами будут: • опыт разработки на JavaScript (AJAX, JQuery) • базовые знания сетевых протоколов и стека TCP/IP • опыт разработки архитектур серьезных проектов с ...

    PHP
    Разработка игр1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • PHP программист (владение SQL)

    В связи с запуском нового проекта по разработке игр для социальных сетей, в нашей дружной компании открыта вакансия Серверного программиста Обязанности: * Разработка серверной части игры для социальных сетей (PHP+PostgresSQL) ...

    PHP
    Разработка игрнет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • AS3 разработчик

    В связи с запуском нового проекта по разработке игр для социальных сетей, в нашей дружной компании открыта вакансия Разработчика AS3 Обязанности: * Разработка клиентской части игры для социальных сетей ...

    Разработка игрнет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется специалист по движку Unreal Engine 3

    $1000

    Команде разработчиков требуется специалист, имеющий навыки работы с графическим движком Unreal Engine 3, для работы по созданию игр, по графике аналогичной «Gears of War» и «Infinity Blade». Направленность игр – космическая тематика разных вселенных. От ...

    Разработка игр1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад