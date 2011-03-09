Руководитель отдела игровой разработки

Многопрофильная IT-компания BDirect Media Group примет на постоянную работу Руководителя отдела игровой разработки на полный рабочий день.

Суть работы: осуществление полноценного процесса организации и администрирования отдела игровой разработки.

Требования:

• опыт руководства командой не менее 30 человек,

• наличие не менее 2-х законченных игровых проектов (как плюс, один из них - онлайн),

• опыт работы в должности Project manager или Project manager assistant не менее 4-х лет,

• знание рынка компьютерных игр и особенностей игровых онлайн-проектов,

• навык работы с договорами, элементарная юридическая грамотность,

• английский язык – не ниже intermediate (разговорный, письменный)

Обязанности:

• планирование, постановка и контроль своевременного выполнения задач,

• создание и поддержание в актуальном состоянии планов-графиков; управление приоритетами,

• взаимодействие с российскими и зарубежными партнерами (в том числе компаниями-локализаторами – Корея, Китай, Европа),

• работа с персоналом, повышение уровня компетентности и эффективности,

• подготовка отчётов для руководства,

• бюджетирование

Условия:

• работа в офисе (недалеко от М. Тимирязевская, Рижская, Марьина Роща),

• высокий фиксированный оклад – обсуждается с каждым кандидатом индивидуально,

• интересные, амбициозные задачи, коллектив опытных профессионалов.

Связь по [email protected] или по телефону (495) 502-99-60, доб. 158, Маркович Евгения