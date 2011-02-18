AS3 разработчик

В связи с запуском нового проекта по разработке игр для социальных сетей, в нашей дружной компании открыта вакансия Разработчика AS3

Обязанности:

* Разработка клиентской части игры для социальных сетей

* Интеграция игры с API российских (MM, ВК, ОК) и зарубежных сетей (Facebook, Friendster, Orkut, Hi5, Yahoo.Mobage)

Требования:

* Профессиональное знание ActionScript 3.0

* Знание принципов работы Adobe Flash

* Наличие законченных проектов на AS3

* Опыт работы программистом от 2х лет.

* Высшее техническое образование

* Технический английский

* Желание учиться, инициативность, ответственность, способность принимать решения, нацеленность на результат

Приветствуется:

* Базовые знания серверных технологий

* Опыт участия в разработке игровых проектов

* Большой игровой опыт, энтузиазм и интерес к играм

* Опыт использования гибких методологий (Scrum)

Условия:

* Нестандартные творческие задачи

* Демократичный молодой коллектив

* Возможность профессионального роста

* Офис в центре - м. Петроградская, 10 минут пешком

* 8-ми часовой гибкий график, но к 12:30 надо появиться на скрам-митинг.

* Кофе-чай-печенюшки-пицца, игры на Wii, контер-страйк по пятницам, видеолекции с конференций на проекторе.

* Зарплата определится окончательно по результатам собеседования и представленным работам (от 40 т.р и выше)

Мы ищем активных и любящих свое дело людей!

Если это про тебя - присоединяйся! :)