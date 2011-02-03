Гейм-дизайнер для разработки игр в соц.приложениях

Мы приглашаем в команду разработчиков приложений для соц. сетей талантливых и опытных специалистов на вакансию гейм-дизайнера.

Задачи:

- Создание уровней, квестов (заданий), спецэффектов в играх

- Настройка баланса в игровом процессе

- Подготовка сценария, написание диалогов

- Написание дизайн-документов (описание игры), разработка видения игры

- Оценка визуальной составляющей игры

Требования:

- Опыт разработки и регулирования игрового баланса и экономики, сюжета и сеттинга, прочих игровых механизмов и сервисов, наличие законченных игровых проектов в портфолио

- Знание механик социальных, казуальных или браузерных игр, понимание специфики проектов для соц. сетей

- Умения формулировать мысли и идеи в письменном виде, способность передать свое видение программистам и художникам

- Аналитическое мышление

- Примеры документации по проекту

Наши условия:

- Интересная удаленная работа

- Гибкий рабочий график

- Основной способ коммуникации: Skype

- Оплата по договоренности

- Резюме отправлять на [email protected]