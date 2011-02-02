C++ Game programmer

Добрый день! Ищу команду программистов или одного программиста для доработки проекта (онлайн игра) – серверной и клиентской частей, дальнейшего ее сопровождения и развития. Также возможен вариант разработки сервера заново по аналогии с уже имеющимся (если ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В игровой ММО проект Xsyon(www.xsyon.com) требуется опытный программист
Required: C++ expert, DirectX knowledge. Good English.
Desired: MYSQL database experience, PHP knowledge, previous experience with games, especially MMO.
Заявки и резюме отправлять по этому адресу(на английском): [email protected]
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