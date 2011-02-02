В онлайн игру нужен программист.

$1000
Разработка игрЗакрыт4 заявки211 просмотров
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Игра уже готова. Нужно только запустить и все время поддерживать. От Вас:Отличное знание php. От 20 лет. Адекватный,спокойный. опыт работы в играх приветствуеться.Пишите.

13 лет назад
instruktor20
43 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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