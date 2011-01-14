Программист

В компанию Soft Games нужны программисты, владеющие Flash, AS3. Имеющие опыт разработки приложений для социальных сетей.

Денег будет от 500-1500, может и больше, всё в ваших руках.

Трудиться в офисе, переезд в Симферополь, Украина. Жильём обеспечим.

Подробности в личку d-velegiv(собака)yandex.ru

а так же по телефону:

+380990160815

+380956314902