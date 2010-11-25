Ведущий программист Ruby on rails

Требования:

- обязательное знание технологий Ruby on Rails

- умение работать с AJAX

- умение работать MYSQL

- умение работать HAML

- умение работать LINUX

- знанием серверных технологий и интеграций с Flex

Обязательны умение работать в коллективе, креативность и хорошее чувство юмора

Работа в офисе (Москва, м. Менделеевская), удаленная работа 1,2 дня в неделю по договоренности, остальное время в офисе, режим работы 5/2 выходные суббота, воскресенье, оформление по ТК, полный соц. пакет, з/п высокая, зависит от профессиональных навыков и умений (до 75000 руб.)

О компании: ООО "Снегов" занимаемся разработкой нового социального сайта www.cheloveche.ru

у нас молодой и дружный коллектив.

Если Вас заинтересовало данное предложение просьба откликнуться для дальнейшего сотрудничества

[email protected]

[email protected]

(495)666-21-70