Ведущий программист Ruby on rails

Разработка игрЗакрытнет заявок76 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требования:

- обязательное знание технологий Ruby on Rails

- умение работать с AJAX

- умение работать MYSQL

- умение работать HAML

- умение работать LINUX

- знанием серверных технологий и интеграций с Flex

Обязательны умение работать в коллективе, креативность и хорошее чувство юмора

Работа в офисе (Москва, м. Менделеевская), удаленная работа 1,2 дня в неделю по договоренности, остальное время в офисе, режим работы 5/2 выходные суббота, воскресенье, оформление по ТК, полный соц. пакет, з/п высокая, зависит от профессиональных навыков и умений (до 75000 руб.)

О компании: ООО "Снегов" занимаемся разработкой нового социального сайта www.cheloveche.ru

у нас молодой и дружный коллектив.

Если Вас заинтересовало данное предложение просьба откликнуться для дальнейшего сотрудничества

[email protected]

[email protected]

(495)666-21-70

13 лет назад
snegoffon
51 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
  • Похожие заказы

  • Разработчик web под Iphone.

    Нужен разработчик web приложений по Iphone. Требования: * Уверенные знания:PHP или ASP.NET,AJAX,SQL,ООП. * Языки: английский – хорошее письмо и чтение, средний разговорный уровень. * Опыт в разработке программного обеспечения: 3 года + * Oпыт web под Iphone: 1 года + Личные ...

    Разработка игр1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Флеш-программист

    $2000

    Новый социально-игровой портал. Проект еще на стадии разработки - набираем команду ответственных людей, готовых работать и зарабатывать за это приличные деньги. Требуются молодые, инициативные сотрудники, готовые расти и развиваться вместе с нашим проектом. Обязанности: - разработка флеш-приложений - разработка флеш-игр Основные ...

    Разработка игр2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуются специалисты для разработки игр

    $10000

    Я ищу программистов, которые разрабатывали игры и приложения для соц сетей. В проект. Много специалистов. Возможно готовые команды. Возможны долгосрочные отношения. Срочно. Требования -хорошие знания в этой области. -опыт разработки игр или/и приложений -хорошее портфолио Подробности: [email protected] denisog1 444699163

    Разработка игр2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Серверный программист на игровой проект

    $1000

    Срочно требуется серверный программист на разработку игры для соц. сети "Вконтакте". Желательный язык Phyton, но готов рассмотреть и другие варианты. От кандидата требуется: 1. Полная загрузка на месяц. 2. Ответственность. 3. Заинтересованность в долгосрочном ...

    Разработка игрнет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Приглашаем Action Script программиста

    Успешный проект (1,5 млн игроков). 8 соц сетей (в 2 работаем, в 6 выходим в ближайшее время). happystargames.ru В связи с активным развитием, приглашаем AS программиста. Киев или Воронеж Работа ...

    Разработка игр2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Senior QA Engineer

    Специализированное кадровое агентство индустрии видео игр Igra-HR www.igra-hr.com, сотрудничающее с компаниями-разработчиками игр США, Канады, Австралии, восточной и западной Европы, ищет одаренных, талантливых специалистов с существенным опытом участия в игровых проектах, владеющих всеми необходимыми навыками своей ...

    Разработка игрнет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Набор специалистов в НИиКБ игр

    Одесская компания "Медиа-Ключ 2.0" объявляет конкурсный набор специалистов в Научно-исследовательское и опытно — конструкторское бюро игр (НИиКБ игр). Приглашаем на собеседование всех, кто хотел бы создавать игры, в том числе и не компьютерные. Вход без очереди авторам ...

    Разработка игрнет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • AS3-программист

    Требуется AS3-программист, знакомый с 3D-движком - Alternativa3D, для переодических проектов по созданию 3D-презентаций домов районов. Оплата договорная. Пишите на [email protected]

    Разработка игр2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Специалист со знанием flex

    Знание flex Полное соблюдение ТК РФ. Зарплата от 20 т.р -30 т.р.+ премии по результатам работы + соц. пакет График работы: г. Санкт-Петербург. понедельник-пятница, 8-часовой рабочий день. Возможна работа по гибкому графику. Или фриланс.

    Разработка игр3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад