PHP программист ( game developer )

Нужен разработчик web приложений по Iphone. Требования: * Уверенные знания:PHP или ASP.NET,AJAX,SQL,ООП. * Языки: английский – хорошее письмо и чтение, средний разговорный уровень. * Опыт в разработке программного обеспечения: 3 года + * Oпыт web под Iphone: 1 года + Личные ...
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Должностные обязанности
* Поддержка существующих проектов
* Разработка новых компонентов онлайн игр
* Участие в разработке новых онлайн игр
Требования к кандидату
* Отличное знание PHP 5.x (ООП)
* Умение работать в команде, разбираться в чужом коде
* Отличное знание одной из реляционных баз данных (MySQL, PostgreeSQL) – предпочтительно PostgreeSQL 8.4 и выше
Плюсом окажется:
* хорошее знание Javascript, HTML, CSS
* опыт работы с системами контроля версий
* опыт с++
Условия работы
* Заработная плата по итогам собеседования от 50 000 т.р.
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