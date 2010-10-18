Специалист со знанием flex

Требуется flash/flex-программист на постоянную удаленную работу. География не имеет значения. Знания: ActionScript 3, Flex и опыт написания программ на нем, ООП, опыт разработки клиент-серверных приложений Опыт работы: свыше 2-х лет Зарплата: 30000 рублей на испытательный срок. Далее ...
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Знание flex
Полное соблюдение ТК РФ. Зарплата от 20 т.р -30 т.р.+ премии по результатам работы + соц. пакет
График работы: г. Санкт-Петербург. понедельник-пятница, 8-часовой рабочий день. Возможна работа по гибкому графику. Или фриланс.
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