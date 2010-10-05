Разыскивается FLEX-программист

В команию, специализирующуюся на разработке игр требуется флэшер.

Основная работа будет по разработке приложений для ВКонтакте.

Основные требования:

— Опыт разработки приложений на flex — не менее года.

— Опыт ООП-рабзработки.

— Опыт разработки проектов, поддерживаемых несколькими программистами.

— Желателен опыт разработки сложных проектов.

— CSS — на хорошем уровне.

— Английский на уровне чтения технической документации.

Условия:

Удаленная работа по разработке (и доработке) игр и приложений.

Постоянная полная (8 часов в день) занятость.

Непрерывный поток интересных задач.

Желательны примеры работ в сети.

Примеры написанного Вами кода — обязательны.

Контактное лицо: Дмитрий Павлов.

ICQ для связи: 450189572.

Почта: [email protected].

Просьба сообщения отправлять как в ICQ, так и на почту