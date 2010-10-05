Разыскивается FLEX-программист

ТРЕБОВАНИЯ: • Опыт разработки высоконагруженных проектов, в идеале геймдев от 2 лет; • Хорошее знание: Python (желательно знание фреймворков Pylons и/или Django); • Опыт работы с PostgreSQL, MySQL; • ООП и паттернов проектирования; • Законченное высшее техническое образование. Дополнительные навыки (что-то одно обязательно должно присутствовать): • PHP, ...
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В команию, специализирующуюся на разработке игр требуется флэшер.
Основная работа будет по разработке приложений для ВКонтакте.
Основные требования:
— Опыт разработки приложений на flex — не менее года.
— Опыт ООП-рабзработки.
— Опыт разработки проектов, поддерживаемых несколькими программистами.
— Желателен опыт разработки сложных проектов.
— CSS — на хорошем уровне.
— Английский на уровне чтения технической документации.
Условия:
Удаленная работа по разработке (и доработке) игр и приложений.
Постоянная полная (8 часов в день) занятость.
Непрерывный поток интересных задач.
Желательны примеры работ в сети.
Примеры написанного Вами кода — обязательны.
Контактное лицо: Дмитрий Павлов.
ICQ для связи: 450189572.
Почта: [email protected].
Просьба сообщения отправлять как в ICQ, так и на почту
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