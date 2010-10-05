Разыскивается FLEX-программист

Разработка игрЗакрытнет заявок167 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

В команию, специализирующуюся на разработке игр требуется флэшер.

Основная работа будет по разработке приложений для ВКонтакте.

Основные требования:

— Опыт разработки приложений на flex — не менее года.

— Опыт ООП-рабзработки.

— Опыт разработки проектов, поддерживаемых несколькими программистами.

— Желателен опыт разработки сложных проектов.

— CSS — на хорошем уровне.

— Английский на уровне чтения технической документации.

Условия:

Удаленная работа по разработке (и доработке) игр и приложений.

Постоянная полная (8 часов в день) занятость.

Непрерывный поток интересных задач.

Желательны примеры работ в сети.

Примеры написанного Вами кода — обязательны.

Контактное лицо: Дмитрий Павлов.

ICQ для связи: 450189572.

Почта: [email protected].

Просьба сообщения отправлять как в ICQ, так и на почту

13 лет назад
pavlovd
NaN летРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
  • Похожие заказы

  • Программист Python

    $2500

    ТРЕБОВАНИЯ: • Опыт разработки высоконагруженных проектов, в идеале геймдев от 2 лет; • Хорошее знание: Python (желательно знание фреймворков Pylons и/или Django); • Опыт работы с PostgreSQL, MySQL; • ООП и паттернов проектирования; • Законченное высшее техническое образование. Дополнительные навыки (что-то одно обязательно должно присутствовать): • PHP, ...

    Python
    Разработка игрнет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Ведущий Flash-разработчик, гуру AS , Мск

    $4000

    В крупной российской компании, лидере рынка электронных платежей, в связи с появлением новых амбициозных задач, открыта позиция TeamLead'a \ Ведущего разработчика ActionScript 3.0 Нужны настоящие гуру!=) • Разработка и поддержание высоконагруженной системы с Flash-интерфейсом, которой ежедневно пользуются ...

    Разработка игрнет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Flash-программист (сложные задачи), Мск

    $3333

    В крупной российской компании, лидере рынка электронных платежей, в связи с появлением новых задач, открыты 3 позиции разработчиков ActionScript 3.0 Нужны действительно хорошие программисты, с опытом реализации сложных проектов. • Разработка и поддержание высоконагруженной системы с ...

    Разработка игрнет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Профессиональный Flash Action Script 3 разработчик

    Здравствуйте. Ищу опытного Action Script 3 разработчика для работы над крупным игровым проектом. Уже есть сформированная команда из шести человек, с которой нужно будет сотрудничать на протяжении разработки (около 6-ти месяцев) и далее по развитию ...

    Разработка игр1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужен программист

    Создаётся новый проект и для полноценной работы нужен программист ведущий. На данный момент у нас уже есть, сервер, 2 домена, готовый дизайн. Программист должен иметь опыт в написании движка с 0-ля, либо опыт работы с движками. Переделывать всё ...

    Разработка игр8 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разработчик j2me

    Нужен разработчик с опытом работы в создании онлайн игр/игр для мобильных телефонов. Задача: Разработка клиентской части мобильного приложения. Функции приложения: — осуществление команд пользователя согласно игровому процессу — взаимодействие с серверной частью (БД и пр.) — отправка SMS из ...

    Разработка игрнет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разработчик флеш игр, Украина

    $2500

    Требуется разработчик или команда с опытом разработки игр на флеш. Опыт в разработке приложений под Facebook и Вконтакте - большой плюс Требования: наличие портфолио выполненных игр

    Разработка игр4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Ведущий программист + серверный программист

    Добрый день! В студию по созданию игровых и около игровых проектов требуется ведущий программист. Сейчас в основном ведутся работы над приложениями для "Вконтакте". Обязанности: Создание и описание архитектуры проекта. Написание серверной ...

    Разработка игр1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Флеш-программист для игры вконтакте на постоянку.

    $2000

    Итак, требуется флеш программист на постоянную удаленную работу для создания весьма приличного по объему приложения вконтакте с оригинальной идеей. Требуемые знания: ActionScript 3, Vkontakte API. Приложение основано на двух игровых фазах: - настройки параметров персонажа, прокачка ...

    Разработка игр3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Проектировщик клиента он-лайн игры

    Нужен специалист который с умеет написать и поддерживать клиент-версию разрабатываемой Нами игры. Соответственно "клиент" должен: - быть защищённым от декомпиляции - обновлять с хоста его составляющие (swf-файлы) Более детально в процессе разработки.

    Разработка игр1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад