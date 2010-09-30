Ведущий Flash-разработчик, гуру AS , Мск

$4000
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В крупной российской компании, лидере рынка электронных платежей, в связи с появлением новых амбициозных задач, открыта позиция TeamLead'a \ Ведущего разработчика ActionScript 3.0

Нужны настоящие гуру!=)

• Разработка и поддержание высоконагруженной системы с Flash-интерфейсом, которой ежедневно пользуются десятки тысяч людей

• Участие в крупных flash-проектах компании: платежных, игровых, сервисных, экспериментальных

• Разработка на ActionScript 3.0.

-----Требования:-----

• Отличное знание ActionScript 3.0 и платформы Flash;

• Опыт программирования в Flash не 2х лет, опыт реализации сложных проектов;

Как плюс, но не обязательно:

- опыт работы в качестве дизайнера (не программиста)

- опыт программирования на других языках и платформах

-----Мы гарантируем:-----

• Оформление по ТК РФ

• Белая заработная плата: до 120 000 руб. после вычета налогов, возможно больше в случае выдающихся знаний

• Компенсация обедов, ДМС;

• Отличные перспективы профессионального роста и развития;

• Дружный молодой IT-коллектив (команда более 350 человек);

• Работа на условиях полной занятости (5/2) с 9 до 18:00, в офисе

• Комфортабельный офис рядом со ст.м. Южная (7 минут пешком)

!!Удаленная работа на данной позиции, к сожалению, невозможна!!

-----Контактная информация:-----

Анна Литвина

[email protected] (портфолио и резюме с пометкой "ActionScript")

+7 (916) 835-92-94

+7 (495) 989-15-50

ICQ 611003029

Jabber: Anna-HR

Skype: anna-litvina

13 лет назад
Hr-Ann
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
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