Ведущий Flash-разработчик, гуру AS , Мск

В крупной российской компании, лидере рынка электронных платежей, в связи с появлением новых задач, открыты 3 позиции разработчиков ActionScript 3.0 Нужны действительно хорошие программисты, с опытом реализации сложных проектов. • Разработка и поддержание высоконагруженной системы с ...
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В крупной российской компании, лидере рынка электронных платежей, в связи с появлением новых амбициозных задач, открыта позиция TeamLead'a \ Ведущего разработчика ActionScript 3.0
Нужны настоящие гуру!=)
• Разработка и поддержание высоконагруженной системы с Flash-интерфейсом, которой ежедневно пользуются десятки тысяч людей
• Участие в крупных flash-проектах компании: платежных, игровых, сервисных, экспериментальных
• Разработка на ActionScript 3.0.
-----Требования:-----
• Отличное знание ActionScript 3.0 и платформы Flash;
• Опыт программирования в Flash не 2х лет, опыт реализации сложных проектов;
Как плюс, но не обязательно:
- опыт работы в качестве дизайнера (не программиста)
- опыт программирования на других языках и платформах
-----Мы гарантируем:-----
• Оформление по ТК РФ
• Белая заработная плата: до 120 000 руб. после вычета налогов, возможно больше в случае выдающихся знаний
• Компенсация обедов, ДМС;
• Отличные перспективы профессионального роста и развития;
• Дружный молодой IT-коллектив (команда более 350 человек);
• Работа на условиях полной занятости (5/2) с 9 до 18:00, в офисе
• Комфортабельный офис рядом со ст.м. Южная (7 минут пешком)
!!Удаленная работа на данной позиции, к сожалению, невозможна!!
-----Контактная информация:-----
Анна Литвина
[email protected] (портфолио и резюме с пометкой "ActionScript")
+7 (916) 835-92-94
+7 (495) 989-15-50
ICQ 611003029
Jabber: Anna-HR
Skype: anna-litvina
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