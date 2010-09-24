Создаётся новый проект и для полноценной работы нужен программист ведущий.

На данный момент у нас уже есть, сервер, 2 домена, готовый дизайн.

Программист должен иметь опыт в написании движка с 0-ля, либо опыт работы с движками.

Переделывать всё или писать с 0-ля - вопрос решаемый, всё зависит от профессиональности программиста.

Мы ищем программиста, кто будет заинтересован в создании и развитии проекта, а не только выполненная работа.

Мы можем вам дать оплату за работу, далее % от проекта ( при условии дальнейшего сотрудничества )