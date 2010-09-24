Профессиональный Flash Action Script 3 разработчик

Разработка игрЗакрыт1 заявка173 просмотра
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Здравствуйте.

Ищу опытного Action Script 3 разработчика для работы над крупным игровым проектом.

Уже есть сформированная команда из шести человек, с которой нужно будет сотрудничать на протяжении разработки (около 6-ти месяцев) и далее по развитию проекта.

Нужен человек, которому интересна не только высокооплачиваемая работа, но и сам процесс.

Нужна способность тесно сотрудничать с программистом серверной части (пн. - пт.)

Предпочтение людям из соседних городов от Запорожья (Украина). Остальные кандидатуры так же рассматриваю.

Отдельное предпочтение тем людям, у которых есть желание работать в офисе в центре города Запорожье. Возможно не всю неделю.

Спасибо.

13 лет назад
Arthur_Bogdanov
34 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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