Профессиональный Flash Action Script 3 разработчик

В крупной российской компании, лидере рынка электронных платежей, в связи с появлением новых задач, открыты 3 позиции разработчиков ActionScript 3.0 Нужны действительно хорошие программисты, с опытом реализации сложных проектов. • Разработка и поддержание высоконагруженной системы с ...
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Здравствуйте.
Ищу опытного Action Script 3 разработчика для работы над крупным игровым проектом.
Уже есть сформированная команда из шести человек, с которой нужно будет сотрудничать на протяжении разработки (около 6-ти месяцев) и далее по развитию проекта.
Нужен человек, которому интересна не только высокооплачиваемая работа, но и сам процесс.
Нужна способность тесно сотрудничать с программистом серверной части (пн. - пт.)
Предпочтение людям из соседних городов от Запорожья (Украина). Остальные кандидатуры так же рассматриваю.
Отдельное предпочтение тем людям, у которых есть желание работать в офисе в центре города Запорожье. Возможно не всю неделю.
Спасибо.
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