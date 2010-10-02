Программист Python

В крупной российской компании, лидере рынка электронных платежей, в связи с появлением новых амбициозных задач, открыта позиция TeamLead'a \ Ведущего разработчика ActionScript 3.0 Нужны настоящие гуру!=) • Разработка и поддержание высоконагруженной системы с Flash-интерфейсом, которой ежедневно пользуются ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
ТРЕБОВАНИЯ:
• Опыт разработки высоконагруженных проектов, в идеале геймдев от 2 лет;
• Хорошее знание: Python (желательно знание фреймворков Pylons и/или Django);
• Опыт работы с PostgreSQL, MySQL;
• ООП и паттернов проектирования;
• Законченное высшее техническое образование.
Дополнительные навыки (что-то одно обязательно должно присутствовать):
• PHP, С/С++, Javascript, Ruby;
• Основы администрирования Linux, postgresql, mysql, apache, nginx, lighttpd, memcached, redis.
И - самое важное:
• Постоянное самосовершенствование;
• Увлеченность профессией;
• Самостоятельность.
ОБЯЗАННОСТИ:
• Создание и проектирование клиент-серверной архитектуры;
• Оптимизация запросов, структур баз данных;
• Написание процедур;
• Командная разработка браузерной игры.
УСЛОВИЯ:
• От 50 000 до 80 000 рублей;
• Белая ЗП;
• Оформление согласно ТК РФ;
• Дружный коллектив;
• Полная занятость;
• Дотации на обеды;
• Территориально – ст. м. «Белорусская» (10 минут пешком).
- Похожие заказы
- $4000Разработка игрнет заявокЗакрыт13 лет назад
- $3333
В крупной российской компании, лидере рынка электронных платежей, в связи с появлением новых задач, открыты 3 позиции разработчиков ActionScript 3.0 Нужны действительно хорошие программисты, с опытом реализации сложных проектов. • Разработка и поддержание высоконагруженной системы с ...Разработка игрнет заявокЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте. Ищу опытного Action Script 3 разработчика для работы над крупным игровым проектом. Уже есть сформированная команда из шести человек, с которой нужно будет сотрудничать на протяжении разработки (около 6-ти месяцев) и далее по развитию ...Закрыт13 лет назад
Создаётся новый проект и для полноценной работы нужен программист ведущий. На данный момент у нас уже есть, сервер, 2 домена, готовый дизайн. Программист должен иметь опыт в написании движка с 0-ля, либо опыт работы с движками. Переделывать всё ...Разработка игр8 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужен разработчик с опытом работы в создании онлайн игр/игр для мобильных телефонов. Задача: Разработка клиентской части мобильного приложения. Функции приложения: — осуществление команд пользователя согласно игровому процессу — взаимодействие с серверной частью (БД и пр.) — отправка SMS из ...Разработка игрнет заявокЗакрыт13 лет назад
- $2500
Требуется разработчик или команда с опытом разработки игр на флеш. Опыт в разработке приложений под Facebook и Вконтакте - большой плюс Требования: наличие портфолио выполненных игрРазработка игр4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Добрый день! В студию по созданию игровых и около игровых проектов требуется ведущий программист. Сейчас в основном ведутся работы над приложениями для "Вконтакте". Обязанности: Создание и описание архитектуры проекта. Написание серверной ...Закрыт13 лет назад
- $2000
Итак, требуется флеш программист на постоянную удаленную работу для создания весьма приличного по объему приложения вконтакте с оригинальной идеей. Требуемые знания: ActionScript 3, Vkontakte API. Приложение основано на двух игровых фазах: - настройки параметров персонажа, прокачка ...Разработка игр3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нужен специалист который с умеет написать и поддерживать клиент-версию разрабатываемой Нами игры. Соответственно "клиент" должен: - быть защищённым от декомпиляции - обновлять с хоста его составляющие (swf-файлы) Более детально в процессе разработки.Закрыт13 лет назад
- $1000
Ищем опытного программиста для создания казуальных флешевых игр. Примеры казуальных игр можно глянуть тут http://robingames.com/ Нужны будут подобные но на флешах, вот тут чуть упрощенные примеры: http://www.bigfishgames.com/online-games/index.htmlРазработка игр11 заявокЗакрыт13 лет назад