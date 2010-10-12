Требуется flash/flex-программист на постоянную удаленную работу. География не имеет значения.

Знания: ActionScript 3, Flex и опыт написания программ на нем, ООП, опыт разработки клиент-серверных приложений

Опыт работы: свыше 2-х лет

Зарплата: 30000 рублей на испытательный срок. Далее возможно повышение по результатам работы за месяц.

Требования:

1) Знание ActionScript 3, Flex и опыт написания программ на нем.

2) Знание ООП

3) Опыт разработки клиент-серверных приложений (знание XML, AMF)

4) Знание JavaScript и html

5) Наличие Skype (основной инструмент связи при командной работе)

6) Отсутствие проблем со связью и нахождением онлайн в рабочее время

Обязанности:

1) Разработка и поддержка клиентских приложений для социальных сетей

2) Постановка технических задач

3) Ведение документации

4) Умение структурировать и грамотно оформлять код, ставить комментарии

Условия работы:

Разработка приложений для соцсетей.

Просьба присылать резюме и ПРИМЕР ИСХОДНОГО КОДА (любой кусок проекта, который Вы считаете показательным или который является предметом вашей гордости) на адрес: [email protected]

Контактный Skype: inco_alexiy