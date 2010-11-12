Приглашаем Action Script программиста

Успешный проект (1,5 млн игроков). 8 соц сетей (в 2 работаем, в 6 выходим в ближайшее время).

happystargames.ru

В связи с активным развитием, приглашаем AS программиста. Киев или Воронеж

Работа в офис или со свободным графиком. В крайнем случае удаленка.

ЗП – обсуждается.

Требования

• Знание Action Script 3

• Понимание архитектуры клиент-серверных приложений

• Базовое владение Photoshop

• SVN

• Умение работать в команде