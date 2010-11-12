Senior QA Engineer

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Специализированное кадровое агентство индустрии видео игр Igra-HR www.igra-hr.com, сотрудничающее с компаниями-разработчиками игр США, Канады, Австралии, восточной и западной Европы, ищет одаренных, талантливых специалистов с существенным опытом участия в игровых проектах, владеющих всеми необходимыми навыками своей профессии, для участия в проектах клиентов Агентства.

Специальность: QA Engineer

Должность: Senior

Занятость: полная

Оплата: обсуждается

Месторасположение: Украина, Киев

Должностные обязанности:

• Информация о проекте:

o браузерная игра - собственный продукт компании – признанная лучшей браузерной игрой украинских разработчиков 2010 года;

o многопользовательская экономическая стратегия (MMO);

o аналог геймплея - HMM и Civilization;

o более 50000 игроков по всему миру.

• Обязанности:

o определение процессов, процедур и методик тестирования на протяжении всего жизненного цикла продукта;

o организация среды тестирования: координация работ по обеспечению необходимым для тестирования оборудованием и программным обеспечением; участие в подборе персонала;

o разработка рабочих графиков, распределение заданий;

o просмотр еженедельных отчетов (status reports, test cases, bug reports и других необходимых отчетов);

o мониторинг и оценка лучших достижений QA практики для внедрения в работу отдела.

Требования:

• Образование:

o обязательно техническое образование.

• Рабочий опыт:

o опыт работы в QA от 2 лет;

o - опыт тестирования web-приложений и/или игр;

o не менее 2-х лет работы руководителем команды тестировщиков игровых проектов;

o существенный опыт работы с тест планами и рабочими спецификациями.

• Основные профессиональные навыки:

o отличное знание QA методик, жизненного цикла игры и путей решения QA проблем;

o продвинутый пользователь различных операционных систем;

o знание систем багтрекинга;

o базовые навыки программирования.

• Дополнительные профессиональные навыки:

o опыт работы в IT от 7 лет;

o опыт автоматизации тестирования;

o знание скриптовых языков программирования (Python, Ruby);

o опыт работы по Scrum.

• Личностные характеристики:

o склонность к творческому труду, увлеченность;

o навыки планирования, быстрая ориентация и принятие решения по обстановке, уравновешенность, умение мотивировать, ставить командные задачи и добиваться необходимого результата;

o умение работать в команде, организованность, легкое схождение с людьми;

o любовь к играм (в офисе популярны Dota, SC, CS).

Способ подачи заявки:

[email protected] или заполнение Анкеты соискателя на сайте www.igra-hr.com.

13 лет назад
zaganna
60 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад
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