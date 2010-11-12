Senior QA Engineer

Нужен разработчик web приложений по Iphone. Требования: * Уверенные знания:PHP или ASP.NET,AJAX,SQL,ООП. * Языки: английский – хорошее письмо и чтение, средний разговорный уровень. * Опыт в разработке программного обеспечения: 3 года + * Oпыт web под Iphone: 1 года + Личные ...
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Специализированное кадровое агентство индустрии видео игр Igra-HR www.igra-hr.com, сотрудничающее с компаниями-разработчиками игр США, Канады, Австралии, восточной и западной Европы, ищет одаренных, талантливых специалистов с существенным опытом участия в игровых проектах, владеющих всеми необходимыми навыками своей профессии, для участия в проектах клиентов Агентства.
Специальность: QA Engineer
Должность: Senior
Занятость: полная
Оплата: обсуждается
Месторасположение: Украина, Киев
Должностные обязанности:
• Информация о проекте:
o браузерная игра - собственный продукт компании – признанная лучшей браузерной игрой украинских разработчиков 2010 года;
o многопользовательская экономическая стратегия (MMO);
o аналог геймплея - HMM и Civilization;
o более 50000 игроков по всему миру.
• Обязанности:
o определение процессов, процедур и методик тестирования на протяжении всего жизненного цикла продукта;
o организация среды тестирования: координация работ по обеспечению необходимым для тестирования оборудованием и программным обеспечением; участие в подборе персонала;
o разработка рабочих графиков, распределение заданий;
o просмотр еженедельных отчетов (status reports, test cases, bug reports и других необходимых отчетов);
o мониторинг и оценка лучших достижений QA практики для внедрения в работу отдела.
Требования:
• Образование:
o обязательно техническое образование.
• Рабочий опыт:
o опыт работы в QA от 2 лет;
o - опыт тестирования web-приложений и/или игр;
o не менее 2-х лет работы руководителем команды тестировщиков игровых проектов;
o существенный опыт работы с тест планами и рабочими спецификациями.
• Основные профессиональные навыки:
o отличное знание QA методик, жизненного цикла игры и путей решения QA проблем;
o продвинутый пользователь различных операционных систем;
o знание систем багтрекинга;
o базовые навыки программирования.
• Дополнительные профессиональные навыки:
o опыт работы в IT от 7 лет;
o опыт автоматизации тестирования;
o знание скриптовых языков программирования (Python, Ruby);
o опыт работы по Scrum.
• Личностные характеристики:
o склонность к творческому труду, увлеченность;
o навыки планирования, быстрая ориентация и принятие решения по обстановке, уравновешенность, умение мотивировать, ставить командные задачи и добиваться необходимого результата;
o умение работать в команде, организованность, легкое схождение с людьми;
o любовь к играм (в офисе популярны Dota, SC, CS).
Способ подачи заявки:
[email protected] или заполнение Анкеты соискателя на сайте www.igra-hr.com.
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