Флеш-программист

$2000
Разработка игрЗакрыт2 заявки166 просмотров
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Новый социально-игровой портал.

Проект еще на стадии разработки - набираем команду ответственных людей, готовых работать и зарабатывать за это приличные деньги.

Требуются молодые, инициативные сотрудники, готовые расти и развиваться вместе с нашим проектом.

Обязанности:

- разработка флеш-приложений

- разработка флеш-игр

Основные требования:

- креативность

- знание AS 2.0-3.0

- приветствуется знание Flex

- опыт работы: от 1 года

- возраст от 20 до 40 лет

- образование: неоконченное высшее

Условия работы :

- полный рабочий день

- удаленка

- премии и бонусы

На испытательный срок з/п 40 000 руб

Резюме отправляйте на почту [email protected]

P.S. Убедительная просьба высылать на почту резюме с пометкой вакансии. Кандидаты которые пишут только свои контакты просто не попадут на собеседование.

13 лет назад
funtik79
Елена 
44 годаРоссия
15 лет в сервисе
Была
6 лет назад
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