Флеш-программист

Нужен разработчик web приложений по Iphone. Требования: * Уверенные знания:PHP или ASP.NET,AJAX,SQL,ООП. * Языки: английский – хорошее письмо и чтение, средний разговорный уровень. * Опыт в разработке программного обеспечения: 3 года + * Oпыт web под Iphone: 1 года + Личные ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Новый социально-игровой портал.
Проект еще на стадии разработки - набираем команду ответственных людей, готовых работать и зарабатывать за это приличные деньги.
Требуются молодые, инициативные сотрудники, готовые расти и развиваться вместе с нашим проектом.
Обязанности:
- разработка флеш-приложений
- разработка флеш-игр
Основные требования:
- креативность
- знание AS 2.0-3.0
- приветствуется знание Flex
- опыт работы: от 1 года
- возраст от 20 до 40 лет
- образование: неоконченное высшее
Условия работы :
- полный рабочий день
- удаленка
- премии и бонусы
На испытательный срок з/п 40 000 руб
Резюме отправляйте на почту [email protected]
P.S. Убедительная просьба высылать на почту резюме с пометкой вакансии. Кандидаты которые пишут только свои контакты просто не попадут на собеседование.
- Похожие заказы
- Разработка игр1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $10000
Я ищу программистов, которые разрабатывали игры и приложения для соц сетей. В проект. Много специалистов. Возможно готовые команды. Возможны долгосрочные отношения. Срочно. Требования -хорошие знания в этой области. -опыт разработки игр или/и приложений -хорошее портфолио Подробности: [email protected] denisog1 444699163Закрыт13 лет назад
- $1000
Срочно требуется серверный программист на разработку игры для соц. сети "Вконтакте". Желательный язык Phyton, но готов рассмотреть и другие варианты. От кандидата требуется: 1. Полная загрузка на месяц. 2. Ответственность. 3. Заинтересованность в долгосрочном ...Закрыт13 лет назад
Успешный проект (1,5 млн игроков). 8 соц сетей (в 2 работаем, в 6 выходим в ближайшее время). happystargames.ru В связи с активным развитием, приглашаем AS программиста. Киев или Воронеж Работа ...Закрыт13 лет назад
Специализированное кадровое агентство индустрии видео игр Igra-HR www.igra-hr.com, сотрудничающее с компаниями-разработчиками игр США, Канады, Австралии, восточной и западной Европы, ищет одаренных, талантливых специалистов с существенным опытом участия в игровых проектах, владеющих всеми необходимыми навыками своей ...Закрыт13 лет назад
- $1700
Должностные обязанности * Поддержка существующих проектов * Разработка новых компонентов онлайн игр * Участие в разработке новых ...Разработка игр6 заявокЗакрыт13 лет назад
Одесская компания "Медиа-Ключ 2.0" объявляет конкурсный набор специалистов в Научно-исследовательское и опытно — конструкторское бюро игр (НИиКБ игр). Приглашаем на собеседование всех, кто хотел бы создавать игры, в том числе и не компьютерные. Вход без очереди авторам ...Закрыт13 лет назад
Требуется AS3-программист, знакомый с 3D-движком - Alternativa3D, для переодических проектов по созданию 3D-презентаций домов районов. Оплата договорная. Пишите на [email protected]Закрыт13 лет назад
Знание flex Полное соблюдение ТК РФ. Зарплата от 20 т.р -30 т.р.+ премии по результатам работы + соц. пакет График работы: г. Санкт-Петербург. понедельник-пятница, 8-часовой рабочий день. Возможна работа по гибкому графику. Или фриланс.Разработка игр3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $1000
Требуется flash/flex-программист на постоянную удаленную работу. География не имеет значения. Знания: ActionScript 3, Flex и опыт написания программ на нем, ООП, опыт разработки клиент-серверных приложений Опыт работы: свыше 2-х лет Зарплата: 30000 рублей на испытательный срок. Далее ...Разработка игр1 заявкаЗакрыт13 лет назад